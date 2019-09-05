Владивосток, 5 сентября, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал предложение хабаровского губернатора Сергея Фургала об изменении принципа финансирования учреждений здравоохранения в ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Не могу не согласиться с Сергеем Ивановичем, он прав абсолютно. Если мы будем с одними и теми же мерками подходить к разным регионам, находящимся в абсолютно разных ситуациях, то отток населения из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири мы не остановим, это абсолютно точно. Я сейчас не готов оценивать предложения, которые Сергей Иванович сделал, они подлежат рассмотрению. Но то, что он правильно обратил на это внимание, это совершенно очевидно. Вышли недавние мои поручения по решению задач в области первичного звена здравоохранения, но это не значит, что они носят исчерпывающий характер. Надо посмотреть, как отреагировать на то, что сейчас губернатором было сказано», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке с 4 по 6 сентября проходит пятый Восточный экономический форум. В первый день ВЭФ президент РФ Владимир Путин провёл заседание Госсовета, посвященное развитию Дальнего Востока.