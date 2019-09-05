Томск, 5 сентября, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В Томскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа. Как сообщили ИА REGNUM 5 сентября в администрации Томской области, в больницы доставили 139 тыс. доз вакцины от гриппа для взрослых «Флю-М».

(сс) qimono Вакцинация

Ранее, в августе, в детские медучреждения Томской области поступило 54 тыс. доз вакцины для детей «Совигрипп».

Все желающие смогут сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства, уточнили в обладминистрации.

По итогам эпидсезона 2018—2019 годов прививку от гриппа в Томской области поставили более 458 тысяч человек, в том числе более 114 тысяч детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Томской области работает круглосуточная горячая линия «Осторожно: грипп!».