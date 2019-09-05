Нью-Йорк, США, 5 сентября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не заслуживал победы в четырёх из пяти матчей Открытого чемпионата США (US Open). ОБ этом сообщает Eurosport.

(сс) Carine06 Даниил Медведев

«Я выиграл 5 матчей, но давайте будем честны: в четырех из них я должен был проиграть», — сказал Медведев.

Он отметил, что уже во втором матче его начали мучить судороги, а третьем круге Фелисиано Лопес «показал лучший теннис».

Напомним, Медведев впервые в своей карьере вышел в полуфинал US Open, в котором сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым.