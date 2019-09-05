Москва, 5 сентября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Немецкий философ, социолог и экономист Карл Маркс остаётся самым известным среди жителей России бородатым мужчиной. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Карл Маркс. 1875

Маркса назвали 24% опрошенных. Далее идут писатель Лев Толстой — 19% и основатель Советского государства Владимир Ленин — 13%. При этом имена Маркса и его единомышленника Фридриха Энгельса чаще называли респонденты старше 60 лет — 37% и 10% соответственно.

Молодежь 18−24 лет чаще называла Толстого и рэпера Тимати — 12% и 8% соответственно. Опрошенные также назвали певца Михаила Шуфутинского (5%), главу Чечни Рамзана Кадырова (4%) и писателя Антона Чехова (3%).

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» состоялся 3 сентября. В нем приняли участие 1600 российских граждан старше 18 лет.

Читайте также: Жители России стали реже подавать милостыню

А также: Граждане РФ перечислили, на что готовы жертвовать деньги