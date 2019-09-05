Самара, 5 сентября, 2019, 08:44 — ИА Регнум. 1,28 миллиарда рублей задолжали жители Самарской области за отопление и горячую воду. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Mariposa Квитанции в почтовых ящиках

По словам сотрудников энергосбытовой компании, больше всего должников проживает в Самаре. Они задолжали предприятию порядка 900 млн рублей.

Чтобы привлечь внимание должников и заставить их закрыть задолженность теплоэнергетики решили разослать им красные квитанции.

По словам сотрудников «ЭнергосбыТ Плюс», в сентябре 50 тысяч должников из Самары, Тольятти и Новокуйбышевска уже получили такие квитанции.

«Мы надеемся, что подобный шаг подействует на забывчивых клиентов», — рассказала руководитель управления организации по работе с дебиторской задолженностью Марина Мичкова.

По ее словам, если данная мера не подействует на должников, то теплоэнергетики будут добиваться закрытия задолженности через суд.