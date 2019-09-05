Москва, 5 сентября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. До +20 °С прогреется воздух в столице России 5 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

Также в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь, на юго-востоке — умеренный. Ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.

Температура воздуха днем составит от +18 до +20 °С. Атмосферное давление 750 мм рт. ст. По области температура воздуха составит от +16 до +21°С.