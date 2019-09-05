Биробиджан, 5 сентября, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В школу на лодке — именно так в эти дни школьники деревни Николаевка Еврейской автономной области добираются до учебных заведений, сообщает 5 сентября Общественное телевидение России.

Альфред Сислей. Наводнение в Пор-Марли

В зоне паводка оказались полсотни населённых пунктов, 200 домов и почти 7 тыс. приусадебных участков. Детей сотрудники МЧС на руках выносят из дома и на спецтехнике везут в школу.

Кирилл Смольников, специалист оперативной группы МЧС РФ по ЕАО. «У нас работает техника, качают насосы. Мы отработали вопрос по доставке детей на линейку: у нас работали две (единицы) техники высокой проходимости и лодки. Отработали адресно по заявкам с родителями, директор школы нам обозначил адреса».

Глубина воды в некоторых местах достигает полутора метров. Передвигаться можно только в специальных гидрокостюмах или на лодке.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа в Еврейской автономной области действует режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего паводка. В регионе в 45 населённых пунктах подтоплены 187 жилых домов, свыше 2,3 тыс. приусадебных участков, более 4,5 тыс. дачных участков, 33 участка автодорог. По предварительным данным, ущерб от стихии превысил 1,2 млрд рублей.

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