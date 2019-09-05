Ангарск, Иркутская область, 5 сентября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Увеличению числа и площади лесных пожаров, бушевавших в апреле — мае 2019 года на территории Ангарского городского округа Иркутской области, способствовало ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками территориального управления министерства лесного комплекса области по Усольскому лесничеству и Усольского участка Межрайонного филиала ОГАУ «Лесхоз Иркутской области». Об этом говорится в официальном сообщении областной прокуратуры.

Ylvers Пожар в лесу

Признав недопустимость подобной ситуации, прокуроры добились привлечения к дисциплинарной ответственности начальника Усольского лесничества и исполнения министром лесного комплекса Иркутской области представления об устранении нарушений закона.

Как уже сообщало ИИА REGNUM лесные пожары в Иркутскую область пришли весной 2019 года вместе с резким потеплением, порывистым ветром и не потушенными палами. ВК середине мая более половины всех лесных пожаров, бушевавших в российских регионах, приходилось наИркутскую(8050 га) и Курганскую (6700 га) области, а такжеЗабайкальский край(7652 га).

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