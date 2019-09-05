Самара, 5 сентября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Строительство проблемного объекта в Тольятти по ул. Коммунистическая 18а возобновилось. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По словам чиновников, это стало возможно после заключения договора между ЖСК «Берег 18А» и ООО «Патриот». По новому контракту ООО «Патриот» приняло на себя функции технического заказчика и обязуется обеспечить завершение строительства и ввод дома в эксплуатацию.

Договором предполагается, что финансирование строительства объекта будет осуществляться за счет продажи свободных площадей, а также за счет компенсации застройщику с целью завершения строительства недостроя.

Строительные работы планируется закончить к 2020 году.

Напомним, что данный объект незавершенного строительства бы включен в перечень проблемных объектов. 16 июля 2019 года на заседании межведомственной комиссии был рассмотрен вопрос достройки жилого дома и найдены пути решения данного вопроса.

Напомним также, что к концу 2019 года власти планируют решить проблемы 784 дольщиков на восьми проблемных объектах.