Владивосток, 5 сентября, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала 5 сентября на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке расследование Госдумы РФ касательно иностранного вмешательства в дела России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке

«Госдума 4 сентября очень справедливо задалась вопросом глобальной деятельности той надводной части западных средств массовой информации, которые работают в России, и подводной части, которые этим занимаются…» — прокомментировала ситуацию Захарова.

При этом она отметила, без кардинального изменения системы взаимодействия между странами и их СМИ, не входящими в пул глобального мейнстрима, ситуацию переломить к лучшему не удастся.

«А отсюда будет негативное воздействие и на политику, и на бизнес, и даже на наше двустороннее взаимодействие», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму РФ обратились российские СМИ с предложением использовать результаты проведенного ими собственного расследования касательно вмешательства во внутренние дела России со стороны Запада.