Ярославль, 5 сентября, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Андрей Иванов ИА REGNUM

В первом периоде «Локомотив» открыл счёт благодаря шайбе нападающего Павла Кудрявцева.

Во втором периоде «Спартак» смог забросить четыре шайбы за пять минут. Отличились Александр Хохлачёв, Дмитрий Вишневский, Андрей Кутейкин и Илья Талалуев.

В третьем отрезке матча форвард «Локомотива» Тай Рэтти сократил отставание в счёте. Однако Илья Талалуев оформил дубль и установил окончательный счёт в матче.

«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 2:5 (1:0, 0:4, 1:1).