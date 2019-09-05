Владивосток, 5 сентября, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Необходимо перейти к активной фазе борьбы с доминированием западной информационной повестки, заявила директор департамента информации и печати, Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова 5 сентября на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Сессия ВЭФ с участием Марии Захаровой

Необходимо переходить от критики западного информационного мейнстрима в сторону активной работы на поприще выстраивания альтернативной глобальной повестки дня, считает Захарова, отмечая, что только лишь обороняться критикой не удастся, хоть этот путь и кажется менее привлекательным.

«Нам нужно от констатации критики и зеркальности переходить к активной фазе. И это называется «работа». Нужно просто начинать работать. И в этой связи нужно критически посмотреть, что происходит в наших странах. В тех медиа, которые мы причисляем к западному мейнстриму и провести критический анализ», — отметила Захарова.

По ее словам, достаточно посмотреть, сколько журналистов глобальных мейнстримных СМИ беспрепятственно работает в России, продвигают их видение своей повестки касательно происходящего в нашей и других странах, а также оценить, сколько сотрудников, например, индийских СМИ работают в России.

«Их тысячи… и сколько человек работает из СМИ Индии? Их единицы, и это большая проблема! Как же вы хотите переломить западный мейнстрим? …Они просто не в состоянии, какими бы талантливыми не были, адекватно преподнести своей аудитории ситуацию в стране», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также отметила, что западный информационный мейнстрим перешел все границы дозволенного, осуществляя информационные кампании против отдельных лиц и государств.