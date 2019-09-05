В отношения России и Украины вмешались европолитики и Китай: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 сентября, 2019, 10:00 — ИА Регнум.
- Крым и Ростов-на-Дону на китайских глобусах оказались «украинскими»;
- От Украины потребовали не отдавать России подозреваемого по делу MH17;
- В МВД РФ разъяснили процедуру переселения черкесов и адыгейцев из Сирии;
- Представителем кабмина Украины в Раде стал главный сепаратист Галичины;
- В Италии назван состав нового правительства.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 12:00 мск.
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