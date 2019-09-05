Москва, 5 сентября, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Цена на нефть сорта Brent 4 сентября подорожала на 3,89%, до 60,94. Росту цен на нефть способствовали вступление в силу очередного пакета санкций со стороны США против Ирана, сильный сервисный индекс деловой активности PMI в Китае, ослабление доллара США, а также прогнозы снижения запасов нефти в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

Из-за национального праздника в США отчет Американского института нефти (API) сместился на 4 сентября, а минэнерго США — на 5 сентября.

Согласно последним данным, запасы нефти на прошлой неделе повысились на 400 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 2 млн баррелей). Запасы бензина уменьшились на 877 тыс. баррелей (ожидалось — 1,5 млн), запасы дистиллятов — на 1,2 млн баррелей (ожидалось +500 тыс.)

Сегодня, 5 сентября, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,30%, до $60,63. После вчерашнего роста техническая картина стала бычьей. На дневном периоде формируется разворотная фигура.

Если покупатели после публикации отчета минэнерго США смогут закрепиться выше $61,55, то в ближайшее время стоит ожидать чисто на технических факторах роста до $65,5. Промежуточной целью выступит уровень $63,35.

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