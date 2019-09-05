Чита, 5 сентября, 2019, 07:10 — ИА Регнум. В Чернышевске (районный центр Забайкальского края) торжественно открыли вывеску избирательного участка. Как сообщает «Газета Вечорка», она установлена на фасаде зданияшколы №63 и посвящена учителю Василию Мотовилину, который погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Цитата с сайта «Вечорки» В забайкальском Чернышевске торжественно открыли вывеску избирательного участка

По информации с сайта школы, Василий Николаевич Мотовилин преподавал в этом учебном заведении уроки физкультуры, русского языка и литературы, а когда началась Великая Отечественная война, он и ещё 16 выпускников школы ушли на фронт. Девять из них, в том числе, и сам Мотовилин, погибли. Также известно, что фронтовик имел звание майора Красной Армии, был награждён орденами Красной звезды и Александра Невского.

«Мы, конечно, не специалисты, но почему нельзя было, к примеру, назвать школу в честь учителя, или хотя бы посвятить ему отдельную доску где-то в уголке памяти (притом что на мемориальной доске его имя есть) — нам не понятно», — прокомментировали в редакции «Вечорки».

Напомним, 8 сентября 2019 года жители Забайкалья будут выбирать нового губернатора, а живых ветеранов Великой Отечественной войны в Забайкалье осталось менее 300 человек.

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