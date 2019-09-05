Додома, 5 сентября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Спикер парламента Танзании Джоб Ндугаи объявил, что, начиная с 4 сентября, учреждение перестанет выдавать сотрудникам распечатанную на листах бумаги повестку заседаний. Эта мера была принята в рамках программы по борьбе с чрезмерным использованием бумаги, передает газета Nipashe.

Бумага

Вместо распечатанного варианта обсуждаемых вопросов парламентарии будут получать повестку дня по электронной почте и через WhatsApp, добавил Ндугаи.

«Эти розовые листки бумаги будут последними, которые вы когда-либо получали в парламенте, начиная с завтрашнего дня (4 сентября), мы будем отправлять вам эту информацию через интернет, поэтому каждый должен подтвердить свою электронную почту и номер телефона», — заявил он.

Ндугаи подчеркнул, что парламент Танзании — единственный во всей Восточной Африке, где поощряется использование бумаги.

«Все наши коллеги обходятся без бумаги, поэтому мы тоже начнем стремиться к тому, чтобы стол парламентария оставался пустым, а вся необходимая информация была доступна в его мобильном телефоне», — добавил спикер.