Москва, 5 сентября, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,80%, до 66,22 руб., евро/рубль — на 0,27%, до 73,05 руб., фунт/рубль — на 0,22%, до 80,50 руб. Укреплению рубля способствовало несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Петр Данилов Красная Весна Доллар и рубль

Российской валюте помогло: ослабление доллара, резкий рост нефтяных котировок, снижение напряженности в Гонконге, улучшение политической ситуации в Италии и Великобритании.

Сильные данные PMI в Китае, а также прогнозы снижения запасов нефти в США придали бычий импульс ценам на нефть.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 4 сентября объявила об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, который положил начало протестам.

Британский фунт отступил от минимума после голосования в парламенте. Палата общин британского парламента рассматривает законопроект об отсрочке выхода Лондона из состава Евросоюза.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорился о создании новой правящей коалиции.

Цена на нефть сорта Brent подорожала на 3,89%, до 60,94. На фоне роста цен на нефть и снижения индекса доллара пара доллар/рубль упала на 0,80%, до 66,22 руб. Пара доллар/рубль торгуется в боковом тренде диапазоном 1,67 руб., поэтому пока не разрешится ситуация с Китаем, она останется в нем некоторое время.

Нижняя граница этого диапазона 65,44. Если котировки на нефть продолжат корректироваться вверх к уровню 63,35, то пара доллар/рубль может вернуться к прошлому равновесному курсу в районе 65 руб.

Сегодня, 5 сентября, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,34%, до $60,88. Если к открытию Мосбиржи повышательная динамика в нефти сохранится, то пара доллар/рубль откроется снижением около уровня 66 руб.

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