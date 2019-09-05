Краснокаменск, Забайкальский край, 5 сентября, 2019, 06:53 — ИА Регнум. Уголовным делом обернулось желание 28-летнего жителя Краснокаменска Забайкальского края во что бы то ни стало рассчитаться с банком по кредиту. Как сообщает региональное ГУ МВД РФ, ради этого молодой человек совершил кражу банковской карты своего знакомого.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«С заявлением о краже в полицию обратился 58-летний житель Краснокаменска. В ходе первоначальных мероприятий полицейские установили, что около двух месяцев назад у мужчины пропала банковская карта, с которой впоследствии было снято 17 тысяч рублей», — пояснили правоохранители.

В ходе разбирательств выяснилось, что банковская карта была похищена из бардачка автомобиля, когда приятели возвращались из соседнего поселка в Краснокаменск. Владелец карты признал, что ранее сам сообщил похитителю пин-код. Похитив деньги, злоумышленник внес на свой кредитный счет. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Перми идут поиски женщины, которая похитила деньги, находившиеся в лотке банкомата (одна из клиенток банка собиралась пополнить счёт карты, но ушла, не подтвердив операцию).

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