Полевской, Свердловская область, 5 сентября, 2019, 06:53 — ИА Регнум. В Свердловской области несколько школ и детских садов в городе Полевском не смогли начать учебный год 2 сентября. Как пояснил глава регионального министерства образования Юрий Биктуганов изданию Znak, это произошло из-за проблем с водоснабжением.

Нет воды

Министр пояснил, что в городе произошли прорывы трубопроводов из-за чего в первые дни сентября было ограничено водоснабжение, в том числе и на социальных объектах. Однако он подчеркнул, что на текущий момент все школы и детские сады открыты.

Напомним, что аналогичные проблемы возникли в школе № 84 в Екатеринбурге. Там коммунальщики не успели завершить ремонт сетей водоснабжения, и учебный год для детей начался с дистанционных занятий. Тем не менее в городской управе обещали, что к концу недели проблемы будут решены.