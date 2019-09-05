Красноярск, 5 сентября, 2019, 06:28 — ИА Регнум. В школах Красноярска средняя стоимость завтрака и обеда остается на уровне 2018 года — 70 и 100 рублей соответственно. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 сентября в правительстве Красноярского края, ссылаясь на администрацию Красноярска.

Andshel Школьная столовая

Уточняется, что меню согласуется с Роспотребнадзором

Как заверила замруководителя департамента социального развития администрации Красноярска Антонина Герасимова, стоимость питания не увеличится.

«Меню десятидневное, разнообразное. Блюда не повторяются», — подчеркнула Герасимова.

Напомним, летом 2019 года в Красноярске утвердили концепцию развития системы школьного питания. Питание организовано школьным комбинатом в 95 из 116 общеобразовательных учреждений города.