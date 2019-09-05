Владивосток, 5 сентября, 2019, 06:18 — ИА Регнум. Генеральный директор российского McDonald’s Марк Карена на ВЭФ-2019 заявил об открытии во Владивостоке сети популярного фастфуда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Stu pendousmat McDonalds

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По словам Карена, планируется открыть несколько точек, месторасположение их и сроки запуска он не назвал.

Владивосток будет первым городом на Дальнем Востоке, где появится «Макдак», пишут «Ведомости».

Как сообщало ИА REGNUM, программа второго дня Восточного экономического форума довольно обширная: деловые завтраки, разнообразные сессии и дискуссии, бизнес-переговоры и промышленные выставки.

Во второй половине дня состоится центральное событие форума — расширенное пленарное заседание, где выступил президент РФ Владимир Путин.