Абакан, 5 сентября, 2019, 06:10 — ИА Регнум. В Хакасии котельные уменьшают долг за электроэнергию, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Андрюша Романов Счётчик электроэнергии

Ранее 25 предприятий жилищно-коммунального хозяйства региона получили предупреждение об ограничении электроэнергии из-за долгов.

В правительстве подчеркнули, что муниципальным образованиям оказывается помощь. При этом республиканский бюджет задолженности по электроэнергии не имеет.

Ограничение подачи электроэнергии до технологической брони ввели на 12 объектах, из них на девяти оплата уже прошла, заверили власти Хакасии. По остальным долг также планируют закрыть в ближайшее время.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным «МРСК Сибири», долг 23 крупных коммунальных объектов Хакасии на момент получения предупреждения равнялся 296 млн рублей.