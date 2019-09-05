Владивосток, 5 сентября, 2019, 06:04 — ИА Регнум. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Лидеры двух стран поприветствовали друг друга и обозначили перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Махатхир Мохамад

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«Малайзия наш приоритетный партнёр. Мы очень рады, что отношения между нашими странами развиваются так позитивно», — поприветствовал премьер-министра Малайзии Владимир Путин.

В свою очередь Махатхир Мохамад поблагодарил президента РФ за приглашение участвовать в ВЭФ. Отметим, что Малайзия впервые принимает участие в форуме во Владивостоке.

«Мы можем наладить хорошие отношения с восточной частью России, потому что мы видим здесь потенциал. Мы заинтересованы в российских технологиях, особенно в космических», — сказал Махатхир Мохамад.

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Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября. На полях ВЭФ проходят подписания меморандумов и соглашений.

Во второй день форума (5 сентября) состоится пленарное заседание, на котором выступит президент РФ Владимир Путин и лидеры других стран — участниц ВЭФ.