На ВЭФ поведали, как западные СМИ подрывают бизнес-отношения с Россией
Владивосток, 5 сентября, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Западные СМИ вредят деловому партнерству западного и российского бизнеса, заявил директор по международному сотрудничеству МИА «Россия сегодня» Василий Пушков 5 сентября на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Выступая на сессии «СМИ как мягкая сила мировой экономики. Как медиа содействуют развитию бизнеса и международного делового сотрудничества?», эксперт отметил, что СМИ западных стран оказывают разрушительный характер для устроения международного партнёрства, отмечает эксперт, поскольку они в крайне искаженном виде предоставляют информацию о том, что происходит в России и прочих странах. И именно на эту повестку дня ориентируются бизнес этих стран.
От также подчеркнул, что с Китаем ситуация совершенно иная, и с этой страной удалось выстроить коммуникации «на одном языке», и для выстраивания деловых отношений с Поднебесной не приходится выдумывать какие-то сложные схемы, которые бы снимали страх перед сотрудничеством и совместные проекты рождаются сами собой.