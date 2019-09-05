Владивосток, 5 сентября, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Западные СМИ вредят деловому партнерству западного и российского бизнеса, заявил директор по международному сотрудничеству МИА «Россия сегодня» Василий Пушков 5 сентября на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Директор по международному сотрудничеству МИА «Россия сегодня» Василий Пушков

Выступая на сессии «СМИ как мягкая сила мировой экономики. Как медиа содействуют развитию бизнеса и международного делового сотрудничества?», эксперт отметил, что СМИ западных стран оказывают разрушительный характер для устроения международного партнёрства, отмечает эксперт, поскольку они в крайне искаженном виде предоставляют информацию о том, что происходит в России и прочих странах. И именно на эту повестку дня ориентируются бизнес этих стран.

«В бизнес люди чаще идут не по идейным соображениям, а из практического расчета, и способ сотрудничать они все равно находят… Если почитать немецкие СМИ, то всё здесь [в России] уже в развалинах, а выясняется, что за один квартал этого года прирост инвестиций в Российскую федерацию из Германии равен целому полугодию прошлого… Давая такие новости с нашей стороны, мы пытаемся таким образом создать более или менее здоровую атмосферу, чтобы бизнес, по крайней мере не боялся выходить с какими-то предложениями», — заявил эксперт.

От также подчеркнул, что с Китаем ситуация совершенно иная, и с этой страной удалось выстроить коммуникации «на одном языке», и для выстраивания деловых отношений с Поднебесной не приходится выдумывать какие-то сложные схемы, которые бы снимали страх перед сотрудничеством и совместные проекты рождаются сами собой.