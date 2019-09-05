Владивосток, 5 сентября, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Продление антироссийских санкций станет экономическим ударом по самим странам Европейского союза, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По её словам, европейские представители сами признают, что продление антироссийских санкций для них разорительно, в частности, в свете предстоящего выхода из ЕС Великобритании. Затем Захарова добавила:

«Растягивать санкции в отношении России, мало того, ощущать давление со стороны Вашингтона, в частности по энергетическому взаимодействию с Россией это давление нарастает, — это всё контрпродуктивно непосредственно для самого ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября украинский экс-президент Пётр Порошенко заявил, что ЕС решил продлить санкции против России.