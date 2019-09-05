Вашингтон, 21 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Афганская пара, которая сейчас живет в США, обвинила американского солдата, ранее служившего в Афганистане, в похищении их ребёнка. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

George Hodan Суд

В настоящее время этот ребёнок находится в семье американских военных, и они утверждают, что афганская пара не имеет кровного родства с ним. Дело ожидает решения суда.

Associated Press написало в подробном репортаже об этом случае, что настоящие родители этой трёхлетней девочки были убиты в ходе военной операции американских войск в 2019 году в отдалённом районе Афганистана.

Утверждается, что отец ребёнка был повстанцем и, узнав об операции американских сил, устроил взрыв, в результате которого погиб он сам и пятеро его детей. Его жена была убита американскими солдатами. Из всей семьи уцелел только один раненый ребёнок, которому на тот момент было всего два месяца. Однако, достоверность этого утверждения сомнительна.

Ребёнка перевели на лечение в американский военный госпиталь, о нем пытался заботиться солдат по имени Джошуа Маст, но Красному Кресту наконец удалось найти родственников ребёнка и передать его им после выздоровления.

Вернувшись домой, Маст обратился в суд, представил ребёнка как сироту и попросил право опеки.

Несовершеннолетний оставался с афганской парой до тех пор, пока Афганистан не перешёл под контроль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и пара была вынуждена уехать из Афганистана в США. В Америке супруги были потрясены, обнаружив, что Маст имеет документы на ребёнка с их фамилией. Джошуа с женой забрали ребёнка у афганской пары и уехали.

На супружескую пару оказал давление афганский христианин по имени Ахмад Усмани, который, по-видимому, выступал в качестве переводчика, чтобы они не подали жалобу в суд. Но афганцы не поддались давлению и обратились в судебную инстанцию, исход дела пока неизвестен. Но эта пара надеется вскоре обнять своего ребёнка.