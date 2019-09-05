Владивосток, 5 сентября, 2019, 05:20 — ИА Регнум. На Госсовете при президенте РФ Владимире Путине обсудили проект программы Национального развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой на 10 лет вперёд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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При разработке национальной программы в её обсуждении приняли участие более 20 тыс. жителей Приморья. На одном из первых мест стоит неудовлетворённость населения доступностью и качеством медицинской помощи, особенно в первичном звене здравоохранения.

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подвёл итог заседания Госсовета, отметив, что нацпрограмму дальневосточники ждут, а глава государства дал поручение: чтобы в ходе реализации проекта люди на Дальнем Востоке жили лучше, чем во всех других регионах страны.

«Мы все выслушали проект нацпрограммы развития Дальнего Востока, участвовали в обсуждении губернаторы, руководители ведомств и министерств, вносили свои замечания и предложения. По итогам совместной работы Владимир Путин поручил в течение 2,5 месяцев доработать программу и представить на утверждение, тогда и решится вопрос финансирования программы», — пояснил Трутнев.

Полпред президента добавил, что основной акцент сегодня нужно сделать на развитии сельского хозяйства.

«Мы видим высокую востребованность проектов в сельском хозяйстве, Путин отметил о необходимости работ по мелиорации, инвесторы в области сельского хозяйства на Дальнем Востоке сегодня стоят в очереди», — добавил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября состоялось заседание президиума Госсовета РФ под руководством Владимира Путина, национальную программу развития Дальнего Востока представил глава Якутии Айсен Николаев.