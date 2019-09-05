Владивосток, 5 сентября, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди побывали на выставке «Улица Дальнего Востока». Из 11 павильонов дальневосточных регионов, а также павильонов разных ведомств и министерств, они посмотрели лишь три, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Нарендра Моди

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Владимир Путин и Нарендра Моди посетили павильоны Бурятии, Камчатского края и Приморья. Особенно Моди интересовался экспозицией компании «Вертолёты России» и популяцией тигров.

В павильоне Приморского края Путин отметил, что сейчас восстанавливается популяция снежного барса, губернатор края Олег Кожемяко показал высоким гостям основные инвестиционные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября — второй день Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке. Продолжаются панельные сессии, бизнес-диалоги, переговоры различного уровня.

В 16:00 состоится пленарное заседание с участием Владимира Путина.