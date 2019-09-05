Владивосток, 5 сентября, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин осмотрел экспозицию территорий опережающего развития Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме, а также в режиме видеоконференции наблюдал за запуском нескольких предприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин во время осмотра выставки территорий опережающего развития

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В режиме конференц-связи Путин дал старт ряду проектов. Так, ему показали новый пассажирский терминал внутренних воздушных линий аэропорта Хабаровск, рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан, горно-перерабатываю­щий комплекс на базе се­серебряного месторождения Вертикальное в Якутии, а также проект строительства Амур­ского газохимического комп­лекса, который после его запуска в 2024 году войдёт в пятёрку крупнейших производителей полиэтилена.

Вместе с зампредседателя правительства Юрием Трутневым и главой Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым президент оценил стенд с интерактивной презентацией итогов социально-экономического развития ДФО за последние пять лет, а также узнал о перспективных инициативах развития макрорегиона.

Как сообщало ИА REGNUM, идёт второй день ВЭФ-2019. В рамках деловой программы состоятся дискуссии и страновые бизнес-диалоги.

Основное мероприятие 5 сентября — пленарное заседание, где выступят президент Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Монголии Халтмаагийна Баттулги, премьер-министры Малайзии Махатхира Мохамада и Японии Синдзо Абэ. Модератором заседания будет Сергей Брилёв.