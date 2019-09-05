Москва, 5 сентября, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Политика американских властей всё сильнее склоняется в сторону навязывания «порядка» по их правилам, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете «Известия».

Дядя Сэм

"Сам термин «международное право» всё меньше используется нашими западными коллегами. Они предпочитают говорить о неком «порядке, основанном на правилах», — сказал Лавров.

Российский министр пояснил, что американцы изобретают эти «правила» буквально на ходу — в зависимости от того, какие цели они преследуют в настоящий момент.

При этом остальных они стремятся убедить, будто таким образом они реализуют «многосторонние решения, которым все остальные должны следовать».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров оценил состояние российско-американских отношений как «стабильно осложняющиеся».