Казань, 5 сентября, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Следственный комитет России обнародовал съёмку момента, как мать — жительница села Черемшан (Татария) — несёт в пакете своего новорожденного сына и оставляет на углу крупного магазина, где работала. Именно уличная съемка помогла оперативно установить женщину, чьего сына обнаружили живым в пакете, услышав плач, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новорожденный

Женщина оставила пакет на углу магазина, в безлюдном месте, а сама развернулась и ушла.

Напомним, живого мальчика, услышав плач, нашёл пожилой директор магазина, а матерью оказалась 36-летняя продавец, которая работала там же. Ребёнок доставлен в медучреждение, а в отношении матери возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного»). Женщине, которая оказалась замужней матерью еще двоих детей младшего школьного возраста, грозит домашний арест как мера пресечения. По вменяемой статье предусмотрен реальный срок лишения свободы.

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Новорожденный мальчик на сегодня находится в перинатальном центре Альметьевска.