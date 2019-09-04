Москва, 5 сентября, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Решение украинских властей бороться с контрабандой может спровоцировать новые войны на Украине, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире «России 1».

Dpsu.gov.ua Украинские пограничники

Журналист отметил, что украинские власти своими решениями провоцируют новые войны на Украине — в частности планами по борьбе с контрабандой.

Он пояснил, что в ряде украинских областей, доведённых властями «до обнищания», есть «серьёзные люди с серьёзным оружием», которые могут взбунтоваться против такой политики.

«И тогда придётся забыть о Донбассе и регулировать более серьёзные конфликты», — заявил Соловьев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа украинский министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал усилить борьбу с контрабандой сигарет и с уклонением от уплаты налогов с их продажи.