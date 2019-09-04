Вашингтон, 5 сентября, 2019, 01:13 — ИА Регнум. Об отзыве небольшой партии напитков объёмом полтора литра сообщила компания PepsiCo.

Mike Mozart Бутылки Pepsi

Уточняется, что отгруженные со складов напитки могут содержать фрагменты оборудования «небольшого размера». Из-за возможного попадания металла внутрь бутылок будет отозвана партия Mirinda, Pepsi и Mountain Dew.

В компании отметили, что напитки из этой партии уже проданы для реализации в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Великом Новгороде. Партия произведена в Санкт-Петербурге в конце августа.