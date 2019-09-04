Кишинёв, 5 сентября, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Молдавия заинтересована в «сохранении и развитии неформального тройственного партнёрства между Европейским союзом, Российской Федерацией и Соединёнными Штатами в Молдавии». Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на встрече в Брюсселе с председателем комиссии Европарламента по внешним связям Дэвидом Макаллистером, передает ИА REGNUM.

Dodon.md Игорь Додон

Додон и Макаллистер обсудили вопросы внутренней и внешней политики Молдавии, в том числе «углубление стратегического диалога с европейскими институтами с целью осуществления реформ, обязательства по которым взяла на себя наша страна».

Президент Молдавии подчеркнул, что приоритеты нынешней власти — это меры по стимулированию экономики, борьбе с коррупцией во всех областях и на всех уровнях, укреплению демократии и правового государства. Додон призвал восстановить имидж страны и эффективно внедрять Соглашения об ассоциации с ЕС.

Молдавский лидер подтвердил намерение Молдавии «проводить взвешенную внешнюю политику, укреплять нейтралитет Молдовы, а также урегулировать приднестровский конфликт политическими методами».