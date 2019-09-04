Кишинёв, 5 сентября, 2019, 00:47 — ИА Регнум. Cнабжение Молдавии природным газом остается одной из проблем, вызывающих тревогу руководства республики, особенно когда речь заходит о спорах между Россией и Украиной. Об этом заявил на встрече с вице-председателем Еврокомиссии по энергетике Марошем Шевчовичем президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Додон напомнил, что «Газпром» — единственный поставщик газа в Молдавию, а Украина сейчас — единственный транзитный путь для Молдавии.

После 1 января 2020 года срок действия контракта по транзиту через Украину истекает, а ситуация, по словам Додона, остается неясной для всех вовлечённых сторон. При этом он напомнил, что по территории Украины проходит транзит газа не только в Республику Молдова, но и в балканские страны, что «означает риски для всего региона».

Президент Молдавии проинформировал о переговорах, которые на днях провел с руководством «Газпрома» по вопросу поставок российского природного газа в Молдавию, а также по возможным сценариям развития событий в случае прекращения транзита через Украину.