Иерусалим, 4 сентября, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность. Об этом он заявил в интервью интернет-телеканалу ITON-TV.

Mgimo.ru Цви Маген

По словам Магена, никакой Украины до 1991 года не существовало. Более того, он подчеркнул, что независимость страны нельзя просто обеспечить простым принятием акта о «незалежности».

"Украине пришлось — нынешней, новой, — пришлось из ничего создавать государство», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что украинский язык также был просто выдуман.

Бывший посол считает, что сейчас Украина всё ещё находится в стадии отстаивания своей независимости, но у Украины, по мнению Магена, есть потенциал.

Напомним, что Цви Маген был послом Израиля на Украине и по совместительству в Молдавии в период с 1993 по 1998 годы. В 1999 году он перешёл на работу в дипломатическую миссию Израиля в России.