Вашингтон, 16 сентября, 2022, 05:25 — ИА Регнум. В новый пакет военной помощи нацистскому киевскому режиму на $600 млн, подготовленный администрацией США, войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, а также противоартиллерийские радиолокационные станции (РЛС) и системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Пентагона.

Defense. gov HIMARS

По данным Министерства обороны США, помимо ракет для РСЗО, Киев получит 36 тысяч артиллерийских снарядов калибра 105 мм, одну тысячу высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм, стрелковое оружие с боеприпасами, противопехотные мины Claymore. В списке также числятся четыре противоартиллерийские РЛС, четыре грузовика, восемь прицепов для перевозки тяжёлой техники, подрывные средства и средства разминирования, приборы ночного видения.

Отдельным блоком выделена «экипировка для холодной погоды и другое походное снаряжение».

В Пентагоне отмечают, что киевскому режиму с 2014 года было выделено порядка $17,9 млрд военной помощи, с начала российской военной спецоперации на территории б. УССР — более $15,1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден поручил выделить киевскому режиму дополнительную военную помощь в виде «оборонной продукции и услуг» на сумму до $600 млн.