Санкт-Петербург, 5 сентября, 2019, 07:37 — ИА Регнум. В Петербурге утром 5 сентября состоится долгожданное открытие новых станций метро — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Эти три станции, вместе с электродепо «Южное», составляют второй этап так называемого Фрунзенского радиуса — южного продолжения пятой (фиолетовой) ветки Петербургского метрополитена.

Metrostroy-spb.ru Пробный поезд на Фрунзенском радиусе

Как сообщили ранее в Смольном, новые станции откроются в 11:00 мск.

После этого на пятой, Фрунзенско-Приморской, линии станет 15 действующих станций. За открытой еще в декабре 2012 года станцией «Международная» последуют станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Напомним, сдать Фрунзенский радиус изначально предполагалось еще в декабре 2018 года, но из-за кризиса в финансировании строительства и конфликта «Метростроя» с городскими чиновниками сроки сдвинули на май 2019-го, позднее — на июль и, наконец, на 31 августа 2019 года. В этот день стало известно, что открытие трех станций произойдет 5 сентября.

Стоимость строительства нового участка Фрунзенского радиуса составила порядка 34 млрд рублей (цифра будет уточняться, поскольку работы еще продолжаются).

Новые станции метро существенно улучшат транспортную доступность Фрунзенского района Санкт-Петербурга, а также города Колпино и других пригородов. От «крайней» станции «Шушары» сегодня уже начнут движение автобусы нового маршрута №330, изменится схема общественного транспорта в связи с развитием метро и у других станций.

Добавим, что в честь открытия новых станций метрополитен выпустил коллекционные жетоны, посвященные новым станциям пятой линии и электродепо «Южное». Жетоны начнут продавать с момента открытия в кассах станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» по 45 рублей за штуку. А с 11 часов утра в кассах всех станций метрополитена начнется реализация новых коллекционных жетонов в блистерах. Их стоимость — 390 рублей за каждый вид.