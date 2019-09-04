Стокгольм, 4 сентября, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Власти Исламской Республики Иран отпустили на свободу часть экипажа задержанного в июле шведского танкера Stena Impero. Об этом сегодня, 4 сентября, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём.

Tasnimnews.com Танкер Stena Impero в Иранском порту

Напомним, что данный танкер, который принадлежит шведской компании, но шёл под британским флагом, был задержан властями Ирана в Персидском заливе 19 июля. Это стало ответом иранских властей на задержание иранского танкера британскими властями в Гибралтаре.

Stena Impero был отконвоирован в иранский порт Бендре-Аббас. Экипаж корабля состоит из 23 моряков. Власти Ирана заверили, что экипаж танкера здоров, а сам танкер стоит на якоре у порта.

«С облегчением отмечаем освобождение части экипажа танкера Stena Impero, принадлежащего шведской компании и шедшего под британским флагом. Ждем с нетерпением освобождения остальной части команды», — написал Валльстрём.

Он уточнил, что этого удалось добиться в ходе переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммедом Джавадов Зарифом.