Анкара, 4 сентября, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Турция не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на Экономическом форуме Центральной Анатолии.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Об этом 4 сентября сообщает агентство Anadolu Ajansı.

В ходе своего выступления Эрдоган отметил, что многие страны имеют ядерное оружие, но Турция к этому не стремится.

«Я этого не принимаю!» — подчеркнул Эрдоган.

Стоит отметить, что при этом в Турции активно развивают военно-промышленный комплекс и соответствующие технологии, а также Анкара закупает современные системы вооружений, которые сама Турция производить на сегодняшний день не способна.

В частности, реализуется сделка по закупке российских систем ПВО С-400, и одновременно Турция пытается получить от США истребители пятого поколения F-35, заявляя о том, что в случае отказа закупит российские истребители.