Цхинвал, 4 сентября, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Парламентарии Южной Осетии дали комментарии журналистам по поводу строительства нового грузинского блокпоста. Об этом сообщает 4 сентября ИА Рес.

Mod.gov.ge Грузинские военные

Информация о возведении полицейского блокпоста поступила в парламент во время совещания депутатов. Председатель парламента Алан Тадтаев принял решение незамедлительно выехать на место. Вместе с депутатами в район строительства приехали сотрудники КГБ Южной Осетии.

На месте депутатов ознакомил с ситуацией глава Дзауского района Андрей Джиоев. По словам Джиоева, 4 сентября в 10:00 у госграницы грузинские службы продолжили работы по возведению полицейского блокпоста. Представители Погранслужбы комитета госбезопасности Южной Осетии отметили, что по современным картам Южной Осетии и по карте Юго-Осетинской автономной области от 1964 года госграница проходит именно там, где в настоящее время проведены инженерные сооружения для обозначения госграницы республики. При этом сотрудник Погранслужбы добавил, что по GPS грузинский пост расположен примерно в 50 метрах от государственной границы Южной Осетии.

«На месте мы точно определили как по картам, так и по GPS, что пост, который возводит грузинская сторона, находится на территории Грузии. На этом месте грузинская сторона не пересекала границу республики, и наши пограничники стоят именно у нашей границы и охраняют ущелье», — отметил Тадтаев в комментариях СМИ. Спикер добавил, что пост возводится в непосредственной близости к государственной границе Южной Осетии, что в перспективе может привести к дальнейшей эскалации ситуации. Этот вопрос будет поднят в парламенте.