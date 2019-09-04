Вашингтон, 4 сентября, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Власти США оштрафовали принадлежащий интернет-гиганту Google видеохостинг YouTube за нарушение закона о конфиденциальности данных несовершеннолетних пользователей, передаёт 4 сентября Associated Press.

germany_photography YouTube

Занимавшаяся расследованием Федеральная торговая комиссия США установила, что YouTube демонстрировал таргетированную рекламу в роликах, ориентированных на детей младше 13 лет. Это указывает на то, что видеосервис использовал файлы cookie, собирая информацию о предпочтениях детей без разрешения их родителей.

По решению комиссии, YouTube придется выплатить штраф в размере $170 млн. Отмечается, что на сегодняшний день это самый крупный штраф из когда-либо наложенных в США за нарушение закона о защите частной информации несовершеннолетних.