Амстердам, 4 сентября, 2019, 22:46 — ИА Регнум. Группа европейских политиков обратилась с открытым письмом к президенту Украины В. Зеленскому. В своём обращении они призывают его не передавать России в рамках обмена пленными донбасского ополченца В. Цемаха.

Как сообщалось ранее, следственная группа по делу малайзийского Боинга, сбитого над Украиной в 2014, рассматривает Цемаха в качестве подозреваемого по этому делу.

Инициатором открытого письма выступила голландская евродепутат Кати Пири (Kati Piri). По её словам, просьба России о выдаче ей гражданина Украины выглядит более чем странно. Она высказала предположение, что Россия любой ценой хочет предотвратить, чтобы Цемах предстал перед судом. Письмо подписали 40 европейских политиков.