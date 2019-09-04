Москва, 4 сентября, 2019, 22:41 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с главой французского генштаба Франсуа Лекуантром, сообщает 4 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Валерий Герасимов

Валерий Герасимов и Франсуа Лекуантр обсудили целый ряд региональных вопросов и взаимодействие России и Франции. Более подробно содержание телефонного разговора не раскрывается.

«В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по широкому спектру региональных проблем в контексте развития российско-французского взаимодействия», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября министр обороны России Сергей Шойгу и французский министр обороны Флоранс Парли также провели телефонные переговоры, которые, среди прочих вопросов, затрагивали подготовку к российско-французскому Совету сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2 + 2», запланированному в ходе визита президента РФ Владимира Путина во Францию.