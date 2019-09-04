Санта-Моника, США, 4 сентября, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Телеканал Hulu приобрел права на экранизацию продолжения книги «Рассказ служанки» писательницы Маргарет Этвуд. Об этом 4 сентября сообщил портал Engadget.

Kvlakshmisree Маргарет Этвуд

Роман The Testaments («Заветы») выйдет в продажу 10 сентября 2019 года. Он уже занесен в список кандидатов на Букеровскую премию. Над созданием нового сериала Hulu и MGM вновь будет работать Брюс Миллер.

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Телеканал Hulu начал показывать «Рассказ служанки» в апреле 2017 года. В 2017 году шоу было представлено в шести номинациях премии «Эмми» и стало победителем в четырех из них, в том числе в номинации «Лучший драматический сериал».