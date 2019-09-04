Москва, 4 сентября, 2019, 22:29 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведёт прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей страны. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба министерства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«13 сентября в 10:00 состоится прямой эфир «Министр на связи», где Вероника Скворцова ответит на актуальные вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья», — говорится в сообщении.

Как уточняется, интересующие вопросы к министру граждане могут направить заранее на электронный адрес: nasvyazi@rosminzdrav.ru.

Напомним, что Вероника Скворцова уже участвовала наряду с другими министрами в прямых линиях с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых давала комментарии по отдельным вопросам. Персонально глава Минздрава ранее не прибегала к подобному формату общения с гражданами.