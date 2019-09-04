Тегеран, 4 сентября, 2019, 22:17 — ИА Регнум. Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

Об этом президент Ирана Хасан Рухани заявил 4 сентября в эфире государственного телеканала.

Такое решение, отметил Рухани, вызвано тем, что желаемые результаты многостороннего соглашения по замораживанию ядерной программы не достигнуты.

На этом этапе, пояснил президент Ирана, будут возобновлены исследования, которые были остановлены после заключения ядерной сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, многостороннее международное соглашение о замораживании иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Ирана было разрушено действиями США, в одностороннем порядке вышедших из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.