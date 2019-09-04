Оттава, 4 сентября, 2019, 22:14 — ИА Регнум. В сеть выложили финальный трейлер игры Gears 5, релиз которой запланирован на 6 сентября 2019 года. Ролик был опубликован 4 сентября на YouTube-канале Xbox.

YouTube:Xbox T-800

В видео геймерам рассказывают о пяти различных игровых режимах. В том числе о кооперативном режиме Escape, в котором перед тремя игроками ставится задача выжить.

Стоит отметить, что в трейлере показаны персонажи, которых смогут получить обладатели версии Ultimate Edition или подписки Xbox Game Pass Ultimate: T-800, Сара Коннор, герои HALO и даже Дэйв Батиста.

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Gears 5 представляет собой шутер от третьего лица, его разработкой занималась компания The Coalition. Игра выйдет на платформах Xbox One и ПК.