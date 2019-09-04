Великий Новгород, 4 сентября, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Мэрия Великого Новгорода предлагает внести поправки в областной закон «Об административных правонарушениях», позволяющие специалистам контрольно-административного управления городской администрации штрафовать за несанкционированную торговлю на улицах города. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, существующая мера наказания — предупреждение — не позволяет решить эту проблему.

Шевченко Мария ИА Красная Весна Уличная торговля

«Бабушек с огурцами и укропом никто штрафовать не собирается. Речь идет о предпринимателях, которые продают одежду, вещи, сделанные промышленными способами, а также торговцах фруктами и овощами, привезёнными из других регионов — зачастую такие расставляют свои торговые точки в местах массового скопления людей, при этом не имея ни медкнижек, ни лицензии. Боремся именно с такими торговцами, которые не на жизнь зарабатывают, а прибыль получают незаконно», — прокомментировал мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

По данным мэрии, в августе специалисты контрольно-административного управления администрации Великого Новгорода составили 131 протокол на нарушителей за несанкционированную торговлю. Однако большинство граждан, привлекаемых к административной ответственности, не пугает мера наказания в виде предупреждения, и они продолжают торговать нелегально. За повторное совершение правонарушения в течение года грозит административный штраф, для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; для должностных лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. рублей; для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великого Новгорода регулярно «ужесточают» борьбу со стихийной торговлей в городе. С 2008 года в городеорганизованы муниципальные торговые ряды, оборудованы специальные бесплатные места на крытых мини-рынках. Но все эти торговые точки не пользуются большим спросом у пенсионеров и дачников, которые сбывают свою продукцию возле торговых центров и на оживлённых улицах.