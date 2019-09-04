Архангельск, 4 сентября, 2019, 22:07 — ИА Регнум. Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина поставила под сомнение данные социологического опроса, показавшего, что к раздельному сору мусора готово 97% населения региона.

(сс) Terence Ong Контейнеры для мусора

«Безусловно, в любом случае рано или поздно мы к этому (РСО — ред.) придем. Понятно, что цифра о готовности к раздельному сору мусора в 97% — завышена. На сегодняшний день у нас, дай бог, 10% к этому готовы», — заявила она в эфире «Радио России».

Она отметила, что для привлечения людей к ведению раздельного сбора мусора в регионе будут работать пункты приема вторсырья. Пока такой пункт открыт только в Новодвинске, и он, по словам Тюкиной, пользуется огромным спросом у школьников.

«Вслед за школьниками подтянутся и взрослые. В ноябре планируется открыть такой пункт в Северодвинске, затем в Архангельске, в Котласе. Тогда люди привыкнут сортировать мусор, потому что они за это будут получать финансовое вознаграждение», — заявила она.

Айман Тюкина также добавила, что регион уже начал переход к двухконтейнерному сбору мусора. Процесс сортировки отходов, по ее словам, легче идет в крупных населенных пунктах. А вот жители сельской местности готовности разделять отходы пока не демонстрируют.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр социологических измерений «Фокус» провел в Архангельской области опрос, который показал, что 98,6% жителей региона готовы сортировать мусор. При этом почти 45% опрошенных указали на отсутствие в регионе условий для РСО.

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